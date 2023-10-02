Зарано говорити про вплив результатів виборів у Словаччині на Україну – Кулеба
Про вплив результатів виборів у Словаччині на підтримку України говорити зарано, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Києві на спільному брифінгу з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
– Ми поважаємо вибір народу Словаччини, але зараз надто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію щодо України, – зауважив дипломат.
За його словами, треба дочекатися формування коаліції, і вже з огляду на її склад робити якісь висновки.
На парламентських виборах у Словаччині здобула перемогу проросійська партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Водночас вона набрала лише 22,9% голосів, а цього недостатньо для формування більшості. Проте Фіцо матиме шанс знову стати прем’єр-міністром, коли розпочнуться коаліційні переговори.
Прокремлівський політик напередодні повторив свою скандальну заяву про припинення військової підтримки України, якщо він зможе сформувати уряд.
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