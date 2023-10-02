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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський підписав зміни щодо кримінальної відповідальності за порушення правил експлуатації військової техніки

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за порушення правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів та управління кораблями.

Сьогодні Верховна Рада отримала документ із підписом президента.

Так, у законі деталізовані положення чинного законодавства щодо кримінальних правопорушень військовими, пов’язаних із порушеннями правил експлуатації військової техніки.

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У новому положення статті 416 йдеться, що порушення правил польотів або підготовки до них, за порушення правил експлуатації літальних апаратів, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому чи матеріальну шкоду у великому розмірі, карається:

  • службовим обмеженням на строк до одного року,
  • або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк,
  • або обмеженням волі на строк до двох років,
  • або позбавленням волі від двох до семи років.

Порушення правил польотів, що призвело до катастрофи, карається:

  • службовим обмеженням на строк до двох років,
  • або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк,
  • або обмеженням волі на строк до п’яти років,
  • або позбавленням волі на строк від п’яти до 15 років.

Зараз таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до 15 років.

Тяжкими наслідками вважається безповоротна втрата літального апарата чи корабля, або у разі, коли вартість ремонту техніки у 60 тисяч і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

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Матеріальною шкодою у великому розмірі вважається шкода, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (ст. 416 і 417 КК).

Нагадаємо, що нині в Україні є два види неоподаткованих мінімумів – для кваліфікації адміністративного чи кримінального правопорушення неоподатковуваний мінімум становить 1 342 грн. В інших випадках неоподаткований мінімум – 17 грн.

Війна в Україні, Верховна Рада, Володимир Зеленський, Закон
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