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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський визначив 5 кроків для посилення позицій України та ЄС у тиску на РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Виїзне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Києві – це не лише вагомий прояв солідарності з Україною, але й новий крок на посилення Європи, що додає їй лідерства та ініціативи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу.

– Потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції. Що більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, то менше буде шансів у Росії на адаптацію до нашого спільного тиску, – наголосив глава держави.

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Зеленський визначив серед таких кроків п’ять головних:

  1. активність в оборонній підтримці України (постачання зброї, снарядів, розширення спектру підготовки українських воїнів і збільшення спільних виробничих потужностей ОПК);
  2. залучення якнайбільшої кількості світових лідерів і держав до реалізації Формули миру;
  3. приєднання ще семи країн ЄС до безпекових гарантій для України на шляху до НАТО;
  4. активізація роботи щодо нового санкційного пакету Євросоюзу проти Росії та розширення санкцій проти Ірану;
  5. початок уже цього року переговорів щодо членства України в ЄС, затвердження його інституціями фінансового інструменту для Києва – Ukraine Facility, а також прискорення роботи щодо спрямування заморожених російських активів на відновлення України.

– Я впевнений, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти в цьому протистоянні. Але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна, – підсумував президент.

Серед головних тем зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу: інтеграція України в ЄС, демонстрація підтримки з боку Європи, підбиття підсумків надання Заходом військової допомоги та посилення санкцій проти РФ.

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Україна-ЄС

Джерело: Офіс президента
ЄС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, Російська агресія, Санкції проти Росії, Україна-ЄС, Україна-НАТО
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