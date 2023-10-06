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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Більше 10 годин за трибуною Ради: Підласа встановила новий парламентський рекорд

Роксолана Підласа

Народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа напередодні простояла за парламентською трибуною рекордні 10 годин 25 хвилин.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, парламентське засідання 6 жовтня, на якому розглядалися поправки до бюджету на 2023 рік, завершилося пізнього вечора.

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– Залишилось близько 30 правок, але вже завтра дорозглянуть. Час перебування Роксолани Підласої на трибуні – 10 годин 25 хвилин. Це рекорд по безперервному перебуванню доповідача, – наголосив нардеп.

Парламентарі розглядали законопроєкт №10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету-2023 на забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Зокрема, ухвалення документа, який підтримали у першому читанні 20 вересня, дозволить додатково спрямувати 303 млрд грн на безпеку і оборону, з яких 211 млрд – безпосередньо на ЗСУ.

З часом перебування Підласої за парламентською трибуною можна порівняти хіба що прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Того дня Основний Закон ухвалили о 09:18 після майже 24 годин безперервної роботи Верховної Ради.

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Фото: Роксолана Підласа

Бюджет України, Верховна Рада IX скликання, Народний депутат, Рекорд
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