Більше 10 годин за трибуною Ради: Підласа встановила новий парламентський рекорд
Народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа напередодні простояла за парламентською трибуною рекордні 10 годин 25 хвилин.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, парламентське засідання 6 жовтня, на якому розглядалися поправки до бюджету на 2023 рік, завершилося пізнього вечора.
– Залишилось близько 30 правок, але вже завтра дорозглянуть. Час перебування Роксолани Підласої на трибуні – 10 годин 25 хвилин. Це рекорд по безперервному перебуванню доповідача, – наголосив нардеп.
Парламентарі розглядали законопроєкт №10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету-2023 на забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.
Зокрема, ухвалення документа, який підтримали у першому читанні 20 вересня, дозволить додатково спрямувати 303 млрд грн на безпеку і оборону, з яких 211 млрд – безпосередньо на ЗСУ.
З часом перебування Підласої за парламентською трибуною можна порівняти хіба що прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Того дня Основний Закон ухвалили о 09:18 після майже 24 годин безперервної роботи Верховної Ради.
Фото: Роксолана Підласа
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