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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кабмін передав 2,2 млрд грн на закупівлю обладнання для енергетики

електростанція
Фото: Pixabay

Кабінет міністрів України передав Міністерству енергетики 2,2 млрд грн міжнародного гранту на закупівлю обладнання для відновлення системи передання електроенергії.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, спрямовано кошти грантів у сумі 2 млрд 222 млн грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку на закупівлю та транспортування обладнання для відновлення енергетичної мережі України. Кошти підуть на встановлення пристроїв регулювання реактивної потужності.

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У вересні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

Крім того, обмежень з виробництва електрики поки немає, а на електростанціях тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Проте чи будуть відключення споживачів цієї осені та зими, залежить від можливих обстрілів з боку Росії.

відключення світла, Енергетика, Кабмін
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