Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Що таке РСЗВ і які системи є на озброєнні Росії та України
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – це важлива складова артилерії. Обстріл із таких систем знищує живу силу та техніку, а також створює потужний психологічний вплив на особовий склад противника.
Які системи залпового вогню є зараз на озброєнні Росії та України – читайте у матеріалі Фактів.
Які системи РСЗВ є на озброєнні Росії та України
Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що РСЗВ вважають ефективною зброєю. Якщо необхідно знищити противника в окремій локації, РСЗВ добре підходить для виконання такого завдання.
За його словами, на озброєнні ЗСУ, а також російських окупаційних військ, є дуже між собою схожих (тому що вони радянські) реактивних систем залпового вогню.
Це, по-перше, реактивна система залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 Град. Її використовують найчастіше.
Окрім цього, нині російські окупанти їх використовують як елемент терористичних атак безпосередньо по Херсону.
Вони є як на озброєнні України, так і на озброєнні Росії. Також є 9К57 – це Ураган (реактивна система залпового вогню), яка має середній калібр (220 мм).
Має максимальну дальність стрільби – 35 км. Якщо ми кажемо про БМ-21 Град, то його відстань значно менша.
Все залежить від самого реактивного снаряда. Від того, який тип використовують. У середньому дальність стрільби – 15-20 км. Але є деякі боєприпаси, які можуть здійснювати політ і на більшу відстань.
Наприклад, є такий боєприпас, як EXP-122. Він – зі Словаччини.
Має відстань майже до 25 км. Ну й найбільш далекобійна РСЗВ – це БМ-30 Смерч. Він був розроблений також у Радянському Союзі, тому як і в українських військ, так і в російських, він перебуває на озброєнні.
Це реактивна система залпового вогню калібру 300 мм. Його дальність стрільби в середньому до 90 км.
Але все залежить і від боєприпасів. Тому, в залежності від боєприпасу, ми можемо казати про більшу чи меншу відстань.
Вільха та озброєння від міжнародних партнерів
Є така ракета, як Вільха. Вона – українська. Розроблялася ще до Смерчу. Вільха має відстань польоту 120-130 км, і навіть випереджає російський Смерч, який має назву Торнадо-С.
Це, фактично, той самий БМ-30, але вони його називають Торнадо-С. Однак їхні ракети мають меншу відстань польоту, трохи більше за 100 км.
Після початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала деяку іншу номенклатуру озброєння від наших міжнародних партнерів.
Найвідоміший – це M142 HIMARS та його аналог M270 MLRS, який має гусеничну, а не колісну базу, та подвійну пускову установку.
Це високоточна, далекобійна реактивна система залпового вогню. А ось Град, Ураган і Смерч, мають один важливий недолік – не надто високу точність.
Тільки українська Вільха має високу точність, у порівнянні саме з російськими реактивними системами залпового вогню.
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