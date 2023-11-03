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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Раді спрогнозували, коли в Україні може запрацювати реєстр військовозобов’язаних

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Верховна Рада найближчим часом може ухвалити законопроєкт про удосконалення реєстру військовозобов’язаних.

Про це на брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, є всі підстави сподіватися, що найближчим часом парламент ухвалить законопроєкт про внесення змін до закону про єдиний реєстр військовозобов’язаних, який має на меті вдосконалити функціонування реєстру.

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Тож найближчим часом реєстр може запрацювати в повному обсязі.

18 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10062 щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час воєнного стану.

Документ передбачає внесення змін до законів Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

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Зауважимо, що електронний реєстр військовослужбовців нині активно наповнюють. До нього вносять лише дані з особових справ, які лежали у військкоматах. Для того щоб реєстр військовозобов’язаних працював злагоджено, кожен військовозобов’язаний має сумлінно оновлювати свої дані в ТЦК. Факти ICTV розповідали, які нововведення готуються впровадити.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Єдиний реєстр військовозобов'язаних, військовослужбовці, Верховна Рада
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