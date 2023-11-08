Віталій Коваль – що відомо про ймовірного нового голову Фонду держмайна

Нинішнього очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля у парламенті називають кандидатом на посаду голови Фонду держмайна України, що вакантна з моменту звільнення Рустема Умєрова на початку вересня.

Уже завтра, 9 листопада, Верховна Рада може призначити нового очільника ФДМУ.

Що відомо про Віталія Коваля

Віталію Ковалю – 42 роки. Народився 28 липня 1981 року. Одружений, виховує двох дітей.

Зараз дивляться

У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа (магістр з банківської справи).

У 2017 році здобув ступінь Master of Business Administration у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету, у 2021 році – MBA в Aspen Institute Kyiv.

У 2004-2006 роках працював у банківській сфері, а з 2006-го до 2019 року очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.

Коваль – член Національного олімпійського комітету України, перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби, віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби.

У вересні 2019 року указом президента призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації , з 24 лютого 2022 року – очільник Рівненської ОВА.

У 2020 році був кандидатом у мери Рівного від Слуги народу.

Фото: Віталій Коваль

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.