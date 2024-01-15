Документи вже в Києві: Канада готується підписати безпекову угоду з Україною

Канада підпише з Україною угоду про безпекову співпрацю, після того як це вже зробила Британія.

Про це повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

За її словами, відповідні документи вже передали Києву.

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– Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою та Україною, – сказала посол.

Вона наголосила, що, на думку Канади, це має бути угода про безпекові запевнення, однак вона не бачить проблем у цьому терміні.

За словами Цмоць, серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення і це – термінове питання.

Посол уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.

– Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому, – додала вона.

Безпекова угода України та Британії

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

Зеленський розповів, що термін дії цієї угоди з Британією – 10 років. Він може бути подовжений за аналогією з іншими подібними договорами про безпеку, які укладені глобальними лідерами.

Джерело : Європейська правда

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