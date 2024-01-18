Уряд та громадяни повинні контролювати один одного: Пріцкер про необхідні Україні реформи

Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер назвала конкретний перелік реформ, які потрібно провести Україні для доступу до американських інвестицій.

Насамперед необхідно зробити прозорою митницю.

— У цій сфері має бути більше цифровізації, щоб було менше можливостей для корупції. Також потрібне надійне керівництво Рахункової палати. Бюро економічної безпеки має бути укомплектоване належним чином, – зазначила політик.

Також Пріцкер запевнила, що економічно ситуація в Україні стане більш привабливою для західних бізнесменів, коли буде вирішена проблема “сірих ринків”, через які держава втрачає мільйони доларів до бюджету.

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— І уряд, і громадяни мають контролювати один одного задля досягнення необхідних стандартів, — резюмувала вона.

Нагадаємо, за словами Пріцкер, процес конфіскації заморожених російських активів вимагає згоди офіційних представників усіх держав, які розміщують такі активи, а отже, займе значний час.

Вона звернулася до партнерів, закликавши набратися терпіння і не чекати, що навіть у разі згоди всіх країн конфіскація стане панацеєю від усіх економічних проблем, з якими зіткнулася Україна на тлі повномасштабної війни.

Джерело : Суспільне

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