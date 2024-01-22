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Політика
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Складнощі між урядовцями, бізнесом і правоохоронцями мають бути зняті – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що 22 січня урядовці провели нараду з представниками українського бізнесу, щоб зробити необхідні напрацювання спільної роботи.

— Я ознайомився із деталями цієї зустрічі. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями було знято, — зазначив він.

З такими словами глава держави звернувся до українців увечері 22 січня.

Зеленський наголосив, що кожен може мати свої погляди та переконання, але під час війни українців має об’єднувати одне завдання.

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— Потужність нашої України, сила нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть пізніше представлені на засіданні Ради національної безпеки та оборони, – зазначив політик.

Візит прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва

Однією з головних подій сьогоднішнього дня Зеленський назвав офіційний візит польського прем’єра Дональда Туска до України – першого з дня його призначення.

Обидва політичні лідери змістовно говорили з усіх питань, які є між нашими державами – між Україною та Польщею – та на рівні європейських інституцій.

— Обговорили спільне виробництво зброї, збільшення наших можливостей у використанні польської техніки та систем озброєнь. Звісно, докладно говорили про політичну взаємодію, — наголосив український гарант.

Зеленський щиро подякував Туску за приєднання до декларації Групи семи з гарантій безпеки України. Наразі Київ та Варшава починають роботу над двостороннім договором безпеки.

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— Детально обговорили наш рух до Євросоюзу, наші очікування від цьогорічного саміту НАТО. Польща може допомогти, – запевнив Зеленський.

Робота із західними союзниками та активи Росії

Звертаючись до українців, президент наголосив, що протягом дня його команда також деталізувала роботу із партнерами на найближчі два місяці.

— Україна має бути і буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні переговори та документи, – наголосив Зеленський.

Ключовою темою для обговорення міжнародними партнерами стануть заморожені російські активи. Вони мають бути спрямовані на захист від майбутньої агресії Москви.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Санкції проти Росії
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