Складнощі між урядовцями, бізнесом і правоохоронцями мають бути зняті – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що 22 січня урядовці провели нараду з представниками українського бізнесу, щоб зробити необхідні напрацювання спільної роботи.
— Я ознайомився із деталями цієї зустрічі. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями було знято, — зазначив він.
З такими словами глава держави звернувся до українців увечері 22 січня.
Зеленський наголосив, що кожен може мати свої погляди та переконання, але під час війни українців має об’єднувати одне завдання.
— Потужність нашої України, сила нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть пізніше представлені на засіданні Ради національної безпеки та оборони, – зазначив політик.
Візит прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва
Однією з головних подій сьогоднішнього дня Зеленський назвав офіційний візит польського прем’єра Дональда Туска до України – першого з дня його призначення.
Обидва політичні лідери змістовно говорили з усіх питань, які є між нашими державами – між Україною та Польщею – та на рівні європейських інституцій.
— Обговорили спільне виробництво зброї, збільшення наших можливостей у використанні польської техніки та систем озброєнь. Звісно, докладно говорили про політичну взаємодію, — наголосив український гарант.
Зеленський щиро подякував Туску за приєднання до декларації Групи семи з гарантій безпеки України. Наразі Київ та Варшава починають роботу над двостороннім договором безпеки.
— Детально обговорили наш рух до Євросоюзу, наші очікування від цьогорічного саміту НАТО. Польща може допомогти, – запевнив Зеленський.
Робота із західними союзниками та активи Росії
Звертаючись до українців, президент наголосив, що протягом дня його команда також деталізувала роботу із партнерами на найближчі два місяці.
— Україна має бути і буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні переговори та документи, – наголосив Зеленський.
Ключовою темою для обговорення міжнародними партнерами стануть заморожені російські активи. Вони мають бути спрямовані на захист від майбутньої агресії Москви.