Складнощі між урядовцями, бізнесом і правоохоронцями мають бути зняті – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 22 січня урядовці провели нараду з представниками українського бізнесу, щоб зробити необхідні напрацювання спільної роботи.

— Я ознайомився із деталями цієї зустрічі. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями було знято, — зазначив він.

З такими словами глава держави звернувся до українців увечері 22 січня.

Зеленський наголосив, що кожен може мати свої погляди та переконання, але під час війни українців має об’єднувати одне завдання.

Зараз дивляться

— Потужність нашої України, сила нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть пізніше представлені на засіданні Ради національної безпеки та оборони, – зазначив політик.

Візит прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва

Однією з головних подій сьогоднішнього дня Зеленський назвав офіційний візит польського прем’єра Дональда Туска до України – першого з дня його призначення.

Обидва політичні лідери змістовно говорили з усіх питань, які є між нашими державами – між Україною та Польщею – та на рівні європейських інституцій.

— Обговорили спільне виробництво зброї, збільшення наших можливостей у використанні польської техніки та систем озброєнь. Звісно, докладно говорили про політичну взаємодію, — наголосив український гарант.

Зеленський щиро подякував Туску за приєднання до декларації Групи семи з гарантій безпеки України. Наразі Київ та Варшава починають роботу над двостороннім договором безпеки.

— Детально обговорили наш рух до Євросоюзу, наші очікування від цьогорічного саміту НАТО. Польща може допомогти, – запевнив Зеленський.

Робота із західними союзниками та активи Росії

Звертаючись до українців, президент наголосив, що протягом дня його команда також деталізувала роботу із партнерами на найближчі два місяці.

— Україна має бути і буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні переговори та документи, – наголосив Зеленський.

Ключовою темою для обговорення міжнародними партнерами стануть заморожені російські активи. Вони мають бути спрямовані на захист від майбутньої агресії Москви.

Джерело : Офіс президента

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