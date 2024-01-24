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Політика
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Протести польських фермерів: Туск анонсував консультації з Україною

Зеленський і Туск
Фото: Офіс президента

У березні 2024 року у Варшаві відбудеться зустріч представників урядів Польщі та України, на якій пройдуть консультації щодо актуальної проблеми аграріїв.

Польська сторона активно готується до цього засідання на тлі посилення протестів фермерів щодо імпорту з України.

Про це в ефірі Polskie Radio 24 розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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— Для мене дуже важливо прийняти домовленості з Києвом, щоб польський ринок, польські сільгоспвиробники, польські фермери не опинилися під загрозою неконтрольованого притоку сільськогосподарської продукції з України, — зазначив політик.

Він додав, що його команда добиватиметься досягнення угод, за яких вся українська продукція імпортуватиметься лише за згодою державних структур Польщі.

Нагадаємо, після візиту Туска до Києва 22 січня президент Зеленський оголосив про новий пакет допомоги від Польщі.

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Аграрії, Дональд Туск, Україна-Польща
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