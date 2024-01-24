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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Ужгороді розпочалася зустріч Шмигаля з Фіцо: що відомо

В Ужгороді розпочалася зустріч Шмигаля з Фіцо: що відомо
Фото: Факти ICTV

У середу, 24 січня, в Ужгороді відбудеться зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з його словацьким колегою Робертом Фіцо.

Про це глава українського Уряду повідомив у своєму Telegram.

– На порядку денному — наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог, – написав Шмигаль.

Оновлено о 13:15. пізніше Шмигаль у своєму Telegram написав, що попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з Урядом Словаччини політику “нового прагматизму”, яка принесе користь обом державам.

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– Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах, – підкреслив він.

Більше деталей зустрічі буде відомо згодом.

Скандальна заява Фіцо про територіальний “компроміс”

Словацький прем’єр назвав Україну державою, яка нібито перебуває під абсолютним впливом США. Роберт Фіцо натякнув журналістам, що Україні “доведеться віддати частину території Російській Федерації”.

За словами Фіцо, він планує підтвердити Шмигалю інформацію про те, що Україна не отримає жодної зброї від Словаччини.

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У листопаді 2023 року новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився виділити Україні черговий пакет необхідної військової допомоги на суму понад €40 млн.

Пакет підтримки був підготовлений ще за колишнього уряду, який змінився після виборів. Новий прем’єр-міністр заявив, що Словаччина більше не надаватиме Україні військову допомогу. Фіцо висловився і проти перспективи членства України в НАТО.

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Війна в Україні, Денис Шмигаль, Словаччина, Ужгород
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