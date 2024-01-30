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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський візьме участь у саміті ЄС 1 лютого у форматі онлайн

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський долучиться до позачергового саміту ЄС 1 лютого у форматі онлайн.

Про це повідомило видання Європейська правда, посилаючись на слова високопосадовця ЄС, який спілкувався на умовах анонімності.

— Щодо Зеленського – так, він під’єднається, – сказав високопосадовець.

Головною темою саміту у Брюсселі буде виділення пакету фінансової допомоги Україні на суму €50 млрд на чотири роки, який на попередньому саміті у грудні ветувала Угорщина.

Зараз дивляться

Напередодні саміту угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати надання Україні допомоги із бюджету ЄС у розмірі €50 млрд.

За його словами, Будапешт підтримає виділення допомоги, лише якщо суму щороку будуть затверджувати під час голосування.

За повідомленнями ЗМІ, на саміті 1 лютого лідери країн Євросоюзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати Україні “своєчасну, передбачувану та стійку військову допомогу”.

Джерело: Європейська правда

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Європейський Союз, Володимир Зеленський, Саміт
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