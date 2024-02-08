Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Генерал, який пройшов усі щаблі військової служби: що відомо про Валерія Залужного
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Політика
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють

Верховна рада
Фото: Верховна Рада

Профільний комітет Верховної Ради працюватиме над ухваленим в першому читанні законопроєктом щодо військової служби, мобілізації та обліку, оскільки “питання до нього є у всіх”.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Над спірними пунктами працюватимуть до другого читання. Зокрема, уже опрацьовують три питання:

Зараз дивляться
  • щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає. Хочуть залишити все в редакції чинного законодавства;
  • щодо підходу до аспірантів. Фінального рішення ще немає, шукатимуть компроміс;
  • щодо блокування рахунків. За словами голови фракції, це “точно неприйнятна норма”, яку навряд чи хтось підтримує.

– Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян, – додав він.

Які норми законопроєкту про мобілізацію викликають найбільше суперечок

За даними Forbes, найбільше дискусій точиться навколо права ТЦК через суд арештовувати кошти у банках громадян, які ухиляються від мобілізації, обмежувати їх право на керування авто чи забороняти виїзд за кордон.

Також парламентарі не підтримують розширення повноважень місцевих органів влади. Згідно із законопроєктом, вони мають забезпечувати прибуття призовників до ТЦК.

– Місцеві органи не мають перебирати на себе функції Нацполіції, ТЦК чи Міноборони, – зазначила депутатка від партії Голос Юлія Клименко.

По-третє, у частини депутатів є питання до процесу реєстрації військовозобов’язаного в електронному кабінеті, а також до електронних повісток.

– На практиці не зрозуміло, як за 60 днів, відведених у документі, можуть верифікуватися всі військовозобовʼязані, які є в Україні, – додала Клименко.

По-четверте, за словами члена комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка та першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка, серед найбільш дискусійних норм також згадують відстрочку лише для тих аспірантів, які навчаються на бюджеті.

Що ж до змін для військових, недоліками нового законопроєкту є відсутність механізмів мотивації, каже депутат оборонного комітету Роман Костенко.

Нинішня редакція законопроєкту надає можливість демобілізуватися через 36 місяців, але лише після погодження Ставки верховного головнокомандувача. Ця норма затягує процес на невизначений термін.

Окрім того, у законопроєкт потрібно додати пункт про ротації, вказують два нардепи з Голосу.

– Несправедливо, що одні військові перебувають постійно в Києві, а інші — в зоні бойових дій. Ротації мають відбуватися, наприклад, кожні 30 днів, – наголошує Клименко.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію.

Законопроєкт 10449: що відомо

Окрім того, що законопроєкт про мобілізацію передбачає скасування відстрочки для таких осіб, які ще мають на неї право за чинним законодавством, він має низку ключових пунктів:

  • скасування строкової служби — пропонується скасувати строкову військову службу і запровадити базову військову службу;
  • зміна призовного віку з 27 до 25 років — пропонується знизити граничний вік призовників з 27 до 25 років;
  • базова загальновійськова підготовка — пропонується запровадити базову загальновійськову підготовку в закладах освіти;
  • електронний реєстр військовозобов’язаних — передбачається обов’язок громадян надати відомості до електронного реєстру;
  • вручення повісток через електронний кабінет;
  • обов’язково мати з собою військово-обліковий документ;
  • передбачаються зміни щодо надання відстрочки;
  • пропонується запровадити заходи впливу для громадян, які не виконують обов’язки щодо військового призову.
Читайте також
Блокування рахунків ухилянтів: юристка пояснила, як це відбуватиметься
Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють

Джерело: Forbes Україна
Війна в Україні, Верховна Рада, Мобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бої точаться вже у міській забудові Авдіївці – речник ОСУВ Таврія
Авдіївка Донецької області
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту про допомогу для України
Сенат США
Період турбулентності для України: чи виділять допомогу США та як ЗСУ втримають фронт
Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють
Потрібні нові підходи та стратегії: Умєров про відставку Залужного
Рустем Умєров
Сирський призначений головнокомандувачем ЗСУ
Олександр Сирський
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь