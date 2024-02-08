Питання до закону про мобілізацію є у всіх: Арахамія назвав пункти, над якими працюють

Профільний комітет Верховної Ради працюватиме над ухваленим в першому читанні законопроєктом щодо військової служби, мобілізації та обліку, оскільки “питання до нього є у всіх”.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Над спірними пунктами працюватимуть до другого читання. Зокрема, уже опрацьовують три питання:

Зараз дивляться

щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає. Хочуть залишити все в редакції чинного законодавства;

щодо підходу до аспірантів. Фінального рішення ще немає, шукатимуть компроміс;

щодо блокування рахунків. За словами голови фракції, це “точно неприйнятна норма”, яку навряд чи хтось підтримує.

– Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян, – додав він.

Які норми законопроєкту про мобілізацію викликають найбільше суперечок

За даними Forbes, найбільше дискусій точиться навколо права ТЦК через суд арештовувати кошти у банках громадян, які ухиляються від мобілізації, обмежувати їх право на керування авто чи забороняти виїзд за кордон.

Також парламентарі не підтримують розширення повноважень місцевих органів влади. Згідно із законопроєктом, вони мають забезпечувати прибуття призовників до ТЦК.

– Місцеві органи не мають перебирати на себе функції Нацполіції, ТЦК чи Міноборони, – зазначила депутатка від партії Голос Юлія Клименко.

По-третє, у частини депутатів є питання до процесу реєстрації військовозобов’язаного в електронному кабінеті, а також до електронних повісток.

– На практиці не зрозуміло, як за 60 днів, відведених у документі, можуть верифікуватися всі військовозобовʼязані, які є в Україні, – додала Клименко.

По-четверте, за словами члена комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка та першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка, серед найбільш дискусійних норм також згадують відстрочку лише для тих аспірантів, які навчаються на бюджеті.

Що ж до змін для військових, недоліками нового законопроєкту є відсутність механізмів мотивації, каже депутат оборонного комітету Роман Костенко.

Нинішня редакція законопроєкту надає можливість демобілізуватися через 36 місяців, але лише після погодження Ставки верховного головнокомандувача. Ця норма затягує процес на невизначений термін.

Окрім того, у законопроєкт потрібно додати пункт про ротації, вказують два нардепи з Голосу.

– Несправедливо, що одні військові перебувають постійно в Києві, а інші — в зоні бойових дій. Ротації мають відбуватися, наприклад, кожні 30 днів, – наголошує Клименко.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію.

Законопроєкт 10449: що відомо

Окрім того, що законопроєкт про мобілізацію передбачає скасування відстрочки для таких осіб, які ще мають на неї право за чинним законодавством, він має низку ключових пунктів:

скасування строкової служби — пропонується скасувати строкову військову службу і запровадити базову військову службу;

зміна призовного віку з 27 до 25 років — пропонується знизити граничний вік призовників з 27 до 25 років;

базова загальновійськова підготовка — пропонується запровадити базову загальновійськову підготовку в закладах освіти;

електронний реєстр військовозобов’язаних — передбачається обов’язок громадян надати відомості до електронного реєстру;

вручення повісток через електронний кабінет;

обов’язково мати з собою військово-обліковий документ;

передбачаються зміни щодо надання відстрочки;

пропонується запровадити заходи впливу для громадян, які не виконують обов’язки щодо військового призову.

Джерело : Forbes Україна

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