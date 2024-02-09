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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Від солдата до генерала: які військові звання мають ЗСУ

Від солдата до генерала: які військові звання мають ЗСУ
Фото: Getty Images

Кожен військовослужбовець української армії має свій ранг та звання, які у свою чергу поділяються на армійські та корабельні.

Які звання мають військові Збройних сил України – дізнавалися Факти ICTV.

ЗСУ мають два типи рангів — армійські (сухопутні війська і повітряні сили) та морські (ВМС).

Зараз дивляться

Армійські звання ЗСУ

Усе починається з рядового складу, від наймолодшого звання – рекрут. Далі за зростанням:

  • солдат;

Військові звання ЗСУ 2023

  • старший солдат.

Військові звання ЗСУ 2023

Сержантський і старшинський склад:

Молодший:

  • молодший сержант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • сержант.

Військові звання ЗСУ 2023

Старший:

  • старший сержант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • головний сержант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • штаб-сержант.

Військові звання ЗСУ 2023

Вищий:

  • майстер-сержант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • старший майстер-сержант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • головний майстер-сержант.

Військові звання ЗСУ 2023

Молодший сержант та сержант можуть обіймати посаду командира відділення. Старший сержант може обіймати посаду головного сержанта взводу.

Головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант та головний майстер-сержант можуть обіймати посаду головного сержанта роти.

Офіцерський склад:

Молодший:

  • молодший лейтенант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • лейтенант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • старший лейтенант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • капітан.

Військові звання ЗСУ 2023

Старший:

  • майор;

Військові звання ЗСУ 2023

  • підполковник;

Військові звання ЗСУ 2023

  • полковник.

Військові звання ЗСУ 2023

Вищий:

  • бригадний генерал;

Військові звання ЗСУ 2023

  • генерал-майор;

Військові звання ЗСУ 2023

  • генерал-лейтенант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • генерал.

Військові звання ЗСУ 2023

Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант обіймають посаду командира взводу, а капітан – командира роти.

Підполковник може обіймати посаду командира батальйону, а полковник – це вже командир полку.

Бригадний генерал – командир бригади, генерал-майор обіймає посаду командира дивізії, а генерал-лейтенант – командира корпусу.

Генерал – це найвище звання, який обіймає посаду командира армії.

Звання Військово-морських сил ЗСУ

Рядовий склад:

  • рекрут;
  • матрос;

Військові звання ЗСУ 2023

  • старший матрос.

Військові звання ЗСУ 2023

Сержантський і старшинський склад:

Молодший:

  • старшина 2 статті;

Військові звання ЗСУ 2023

  • старшина 1 статті.

Військові звання ЗСУ 2023

Старший:

  • головний старшина;

Військові звання ЗСУ 2023

  • головний корабельний старшина;

Військові звання ЗСУ 2023

  • штаб-старшина;

Військові звання ЗСУ 2023

Вищий:

  • майстер-старшина;

Військові звання ЗСУ 2023

  • старший майстер-старшина;

Військові звання ЗСУ 2023

  • головний майстер-старшина.

Військові звання ЗСУ 2023

Офіцерський склад:

Молодший:

  • молодший лейтенант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • лейтенант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • старший лейтенант;

Військові звання ЗСУ 2023

  • капітан-лейтенант.

Військові звання ЗСУ 2023

Старший:

  • капітан ІІІ рангу;

Військові звання ЗСУ 2023

  • капітан ІІ рангу;

Військові звання ЗСУ 2023

  • капітан І рангу.

Військові звання ЗСУ 2023

Вищий:

  • коммодор;

Військові звання ЗСУ 2023

  • контрадмірал;

Військові звання ЗСУ 2023

  • віцеадмірал;

Військові звання ЗСУ 2023

  • адмірал.

Військові звання ЗСУ 2023

Фото: Вікіпедія

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