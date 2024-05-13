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Політика
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Кадрові зміни у зовнішній розвідці: Зеленський звільнив заступника глави відомства

Олег Луговський – новий заступник голови Служби зовнішньої розвідки
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 13 травня своїм указом зняв із посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Алєксєєнка.

Замість нього призначено Олега Луговського.

– Призначити Луговського Олега Васильовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України, – опубліковано в указі.

Причин для кадрових змін в офісі президента не назвали.

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Відомо, що Алєксєєнко виконував обов’язки заступника керівника зовнішньої розвідки з 27 листопада 2017 року.

Служба зовнішньої розвідки України

СЗРУ – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Основними завданнями відомства є:

  • добування, аналітична обробка та надання керівникам вищих органів розвідувальної інформації;
  • участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у країні перебування;
  • боротьба з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом.
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Джерело: Офіс президента, Офіс президента
Володимир Зеленський, звільнення, Розвідка
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