Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Кадрові зміни у зовнішній розвідці: Зеленський звільнив заступника глави відомства
Президент Володимир Зеленський 13 травня своїм указом зняв із посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Алєксєєнка.
Замість нього призначено Олега Луговського.
– Призначити Луговського Олега Васильовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України, – опубліковано в указі.
Причин для кадрових змін в офісі президента не назвали.
Зараз дивляться
Відомо, що Алєксєєнко виконував обов’язки заступника керівника зовнішньої розвідки з 27 листопада 2017 року.
Служба зовнішньої розвідки України
СЗРУ – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.
Основними завданнями відомства є:
- добування, аналітична обробка та надання керівникам вищих органів розвідувальної інформації;
- участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у країні перебування;
- боротьба з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом.
Джерело: Офіс президента, Офіс президента
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.