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Сполучені Штати наближають Україну до НАТО – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки наближають Україну до НАТО і хочуть, щоб наша країна мала сильну позицію перед вступом до військово-політичного блоку.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва у вівторок, 14 травня.

Блінкен про вступ України до НАТО

— Президент Зеленський нещодавно сказав: “Ми створюємо таку безпекову архітектуру, яка завжди була потрібна Україні, але її у нас не було”. Ми робимо Україну ближчою до НАТО і ми хочемо, щоб Україна була в сильній позиції, щоб стати членом НАТО, – сказав Блінкен.

За його словами, західні союзники України мають зробити ще один важливий крок – це змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

Зараз дивляться

Блінкен наголосив, що те, що Путін зруйнував, Росія мусить і зобов’язана відновити. Він сказав, що цього потребує міжнародне право та на це заслуговує український народ.

— Наш Конгрес дав нам право заарештовувати російські активи у Сполучених Штатах. Ми маємо намір їх використати, – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, 14 травня до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Блінкеном заявив, що Україні потрібна якнайшвидша доставка раніше узгодженої Конгресом США допомоги, особливо систем ППО Patriot.

Ентоні Блінкен, НАТО, США, Україна
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