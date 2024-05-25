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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Висловлювання Путіна нудні та нецікаві: Зеленський про свою легітимність

Зеленський прокоментував свою легітимність після заяви Путіна
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський назвав висловлювання російського диктатора Володимира Путіна та пропаганди РФ нудними й нецікавими.

Про це він сказав в інтерв’ю центральноазійським ЗМІ, коментуючи наративи російської пропаганди щодо його легітимності.

Зеленський про слова Путіна щодо легітимності

Глава держави зазначив, що українці знають свою Конституцію та закони.

Зараз дивляться

– Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента РФ щодо легітимності президента України, щиро кажучи, нудні та нецікаві. Усі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже турбує, – заявив Зеленський.

Напередодні Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського “скінчилася”.

Раніше речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що попри завершення п’ятирічного терміну перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, у Євросоюзі не мають жодних сумнівів щодо його легітимності.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Російська пропаганда
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