Тимчасова повірена у справах США Джулі С. Девіс прибула до Києва
У понеділок, 5 травня, до Києва прибула нова тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.
Про це повідомило посольство США в Україні.
Джулі С. Девіс прибула в Україну
Посол Девіс тимчасово очолила американське посольство в Україні після відставки попереднього посла Бріджит Брінк.
– Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відновлення України посол Девіс прибула в Україну в критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення довготривалого миру і процвітання в Україні, – повідомили в посольстві.
Джулі Девіс досі працює послом США на Кіпрі та залишатиметься офіційно призначеною там навіть під час перебування в Києві.
До роботи на Кіпрі Джулі С. Девіс була спецпредставницею США з питань Білорусі в Литві, а 2020 року стала першим із 2008 року послом США в Білорусі.
Вона також обіймала посади в Держдепартаменті, відповідаючи за справи Західної Європи та ЄС, і була заступницею постійного представника США при НАТО.
Крім того, Девіс працювала в штаб-квартирі НАТО і в посольствах США в Грузії, Україні та Росії.
Те, що Девіс тимчасово очолить посольство США в Україні, замінивши Бріджит Брінк, яка залишила посаду у квітні, стало відомо 1 травня.
Як повідомили в Держдепі США, вона координуватиме взаємодію між урядами США та України і працюватиме над зміцненням співпраці та припиненням війни.
Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine