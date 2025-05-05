Тимчасова повірена у справах США Джулі С. Девіс прибула до Києва

У понеділок, 5 травня, до Києва прибула нова тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Про це повідомило посольство США в Україні.

Джулі С. Девіс прибула в Україну

Посол Девіс тимчасово очолила американське посольство в Україні після відставки попереднього посла Бріджит Брінк.

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– Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відновлення України посол Девіс прибула в Україну в критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення довготривалого миру і процвітання в Україні, – повідомили в посольстві.

Джулі Девіс досі працює послом США на Кіпрі та залишатиметься офіційно призначеною там навіть під час перебування в Києві.

До роботи на Кіпрі Джулі С. Девіс була спецпредставницею США з питань Білорусі в Литві, а 2020 року стала першим із 2008 року послом США в Білорусі.

Вона також обіймала посади в Держдепартаменті, відповідаючи за справи Західної Європи та ЄС, і була заступницею постійного представника США при НАТО.

Крім того, Девіс працювала в штаб-квартирі НАТО і в посольствах США в Грузії, Україні та Росії.

Те, що Девіс тимчасово очолить посольство США в Україні, замінивши Бріджит Брінк, яка залишила посаду у квітні, стало відомо 1 травня.

Як повідомили в Держдепі США, вона координуватиме взаємодію між урядами США та України і працюватиме над зміцненням співпраці та припиненням війни.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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