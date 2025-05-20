Телефонна розмова Путіна та Трампа ще більше віддалила мир в Україні – CNN

У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Цю подію подали як великий крок до миру, але насправді вона залишила більше запитань, ніж відповідей.

Про це йдеться у статті репортера CNN Стівена Коллінсона, який проаналізував результати розмову Трампа з Путіним.

Сумніви щодо позиції Трампа у війні РФ проти України

На думку репортера, розмова між двома лідерами лише показала, наскільки малоймовірним може бути будь-який прорив.

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– І що ще важливіше, заглядаючи в майбутнє, це викликало нові запитання щодо того, наскільки Трамп насправді хоче бути залученим, і поглибило трансатлантичні розбіжності щодо припинення війни, – пише Коллінсон.

Після розмови Трамп заявив, що Росія та Україна почнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, “як тільки вони зможуть”, поки тривають бойові дії. Це виглядає як підтримка Кремля з боку американського президента.

Оскільки Україна та її міжнародні партнери наполягали на 30-денній тиші, щоб почати переговори щодо постійної мирної угоди. Тоді як РФ не погодилася на тимчасове припинення вогню.

У Москві наполягають одразу на остаточній угоді, адже переговори можуть тривати місяцями, що дає їй можливість продовжувати наступальні дії.

Крім того, у понеділок очільник Білого дому лише посилив невизначеність щодо миру, не заперечуючи ідею, що США можуть відійти від переговорів, якщо не буде зрушень.

– Кажу вам, тут задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати, – сказав президент журналістам в Овальному кабінеті після розмови.

Як зазначив Коллінсон, загроза відійти є звичайною тактикою для тих, хто звик укладати угоди. Однак з огляду на сумніви команди Трампа щодо підтримки України, цього разу це може бути серйозно.

– Трамп також справив враження, що США відіграватимуть менш пряму роль у переговорах між Росією та Україною. Він запустив нечітку пробну кулю, що Ватикан і новий американський Папа Лев можуть приєднатися. Більшість спостерігачів вважають, що миру не буде, якщо Америка не застосує максимальний вплив, – написав репортер.

Колишня заступниця директора національної розвідки Бет Саннер висловила сумніви щодо тиску США на РФ. На її думку, Трамп “взагалі не намагався тиснути на Путіна”.

– Путін продовжує висувати дуже максималістські вимоги… домовленості про обговорення рамкових умов для переговорів про майбутню мирну угоду і, можливо, про припинення вогню, яке буде укладено після досягнення домовленостей з багатьох питань, – сказала вона.

Саннер підсумувала, що Путін отримав від телефонної розмови з Трампом саме те, чого хотів.

У Кремлі задоволені розмовою з Трампом

Повний зміст розмови двох лідерів залишається таємницею, відомо лише те, що вирішили розкрити Кремль і Білий дім. Помічник Путіна натякнув на дружню атмосферу: Скажу вам, що розмови такої тривалості трапляються рідко, коли обидва президенти… жоден із них не хотів завершити розмову і покласти слухавку.

На думку репортера, ці заяви навряд чи спростують побоювання критиків, які вважають Трампа легкою мішенню для Путіна.

До розмови здавалося, що вона може стати важливим кроком для припинення війни. Трамп раніше сказав, що настав “час індички”, і очікувалося, що він буде жорстким із Путіним.

Однак президент США, як пише Коллінсон, не використав усі можливості, такі як посилення санкцій або надання додаткової допомоги Україні. На запитання про нові санкції він відповів, що поки є шанс домовитися, але попередив, що час для санкцій може настати.

– Однак, за відсутності термінів або більшої конкретики, погроза Трампа звучить без жодних тверджень. Вона скоріше схожа на докір, покликаний послабити тиск на себе, ніж привернути увагу Путіна, – ідеться в статті.

Відповідь Зеленського на телефонну розмову Трампа з Путіним

Президент України Володимир Зеленський теж говорив із Трампом – до і після розмови з Путіним. У своїй заяві він дипломатично, але натякнув, що не згоден із підходом Трампа.

Зеленський закликав посилити санкції проти Росії і попередив, що США не мають права відходити від участі в мирних переговорах. Інакше виграє тільки Путін.

– Це вирішальний момент. Світ тепер може побачити, чи справді його лідери здатні забезпечити припинення вогню і досягти справжнього, тривалого миру, – написав президент.

У статті наголошується, що слова Дональда Трампа про його бажання миру, поки що не підтверджуються діями. Від початку його президентства бойові дії не припинилися, а навпаки – посилилися як в Україні, так і в Газі.

Після розмови з диктатором Трамп в Овальному кабінеті заявив, що диктатор нібито хоче миру, “якби я думав, що президент Путін не хоче з цим закінчувати, я б навіть не говорив про це”.

– Але зараз важче, ніж будь-коли, бути оптимістом щодо того, що російський лідер справді хоче швидкого завершення війни, – зауважив респондент.

Війна проти України вдарила по економіці Росії та забрала тисячі життів. Однак, Путін наголошує на необхідності усунути так звані корінні причини війни – денацифікацію України та накладення обмеження на суверенітет країни.

Тобто, в Росії хочуть миру, але тільки на умовах, які не прийме Україна.

Джерело : CNN

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