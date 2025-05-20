Замість ОАСК: Зеленський пропонує законопроєкт про створення двох спеціалізованих адмінсудів

Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт № 13302, яким пропонується створити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із загальноукраїнською юрисдикцією.

Картка відповідного законопроєкту з’явилася на сайті Верховної Ради.

Створення двох спеціалізованих адмінсудів

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розроблено на виконання положень Конституції України та змін до закону Про судоустрій і статус суддів, а також інших нормативних актів, що регламентують створення і діяльності нових спеціалізованих судів.

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Згідно з документом, Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд планується утворити в Києві, однак їхня юрисдикція поширюватиметься на всю територію України.

Даний законопроєкт сьогодні направили на розгляд комітету Ради.

26 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про правові засади утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, а 24 березня його підписав президент Зеленський.

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк зауважив, що ухвалення цього закону є однією з вимог Міжнародного валютного фонду, а останній термін для його ухвалення сплив 31 грудня 2024 року.

Верховна Рада 13 грудня 2022 року ухвалила рішення про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) 310 голосами. Іншим законопроєктом парламентарі погодили створення Київського міського окружного адміністративного суду. Тоді в ОАСК заявили, що таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу.

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