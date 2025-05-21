Зеленський обговорив із Туском безпеку, історичну памʼять і тиск на РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої сторони обговорили спільні дії щодо євроінтеграції, безпеки та тиску на Росію.
Про це глава держави повідомив у своєму дописі.
Зеленський поговорив з Туском
– Говорив із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском про президентські вибори, наступні кроки заради миру та відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС, – зазначив Зеленський.
Президент підкреслив важливість стратегічного партнерства з Варшавою.
– Важливо, щоб Польща й надалі залишалася надійним партнером і другом. Від нашої єдності, спільної позиції та скоординованих кроків справді залежить багато, передусім безпека, – наголосив він.
Окрему увагу в розмові приділили темі історичної пам’яті.
– Гідне вшанування історичної памʼяті є важливим питанням українсько-польських відносин, і ми з повагою разом над цим працюємо, – додав Зеленський.
Також президент поінформував польського прем’єра про свої нещодавні контакти з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами й розповів про підготовку наших наступних кроків.
– Тиск на Росію у відповідь на затягування війни має бути відчутним, – зазначив він.
Україна, за словами Зеленського, виконала всі необхідні умови для початку переговорів про членство в ЄС.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не має наміру направляти свої збройні сили до України.
Натомість Польща зосередить зусилля на охороні власних кордонів.