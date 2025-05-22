В ОП озвучили два наступні кроки до припинення війни РФ проти України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак озвучив конкретні пропозиції України, спрямовані на розблокування процесу мирного врегулювання війни з Росією.

Про це він повідомив під час онлайн-зустрічі з дипломатичними представниками країн Північної Європи та Балтії.

Умови для мирних переговорів

— Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі “1000 на 1000”. Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ, — сказав керівник Офісу президента України.

За його словами, наразі триває робота з узгодження технічних деталей та умов проведення цього обміну.

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Україна також закликала союзників посилити санкційний тиск на Російську Федерацію з огляду на позицію Кремля.

Нагадаємо, що під час попередніх переговорів РФ висунула умови, які Україна вважає абсолютно неприйнятними.

Наприклад, офіційно прийняти нейтральний статус, відмовитися від п’яти українських регіонів, включно з тими, які на сьогодні перебувають під контролем України, а також зобов’язання не вимагати репарацій.

Ці вимоги були одностайно відкинуті українською стороною як такі, що суперечать Конституції України та суверенітету держави.

У контексті пошуку нової платформи для переговорів новообраний Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як потенційне місце проведення наступного раунду мирного діалогу.

Наразі Україна продовжує консультуватися з партнерами з ЄС, США, Ватикану та міжнародними організаціями щодо подальшого шляху до справедливого миру.

Джерело: Андрій Єрмак

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