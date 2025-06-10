Каллас: 17-й пакет санкцій зменшив російський експорт нафти на третину

Запровадження 17-го пакету санкцій проти Росії призвело до різкого скорочення експорту російської нафти Балтійським та Чорним морями на 30% лише за один тиждень.

Про це заявила представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас під час презентації 18-го пакету санкцій у Брюсселі 10 червня.

Результати 17-го пакету санкцій ЄС

Каллас підкреслила особливу ефективність санкцій проти російського тіньового флоту, які показали швидкі результати.

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За її словами, у травні російський суверенний фонд зменшився на $6 млрд – з 42 до 36 млрд.

— До наступного року в ньому можуть закінчитися гроші. Перекриваючи потоки доходів, ми позбавляємо їх можливості поповнювати свою військову скарбничку, – зазначила представниця ЄС.

Каллас також наголосила, що стратегія поступового посилення санкційного тиску на російську економіку дає очікувані результати. Особливо відчутними виявилися обмеження щодо суден, які РФ використовує для обходу міжнародних санкцій.

У ЄС вважають, що швидке скорочення експорту російської нафти свідчить про ефективність нових механізмів контролю за дотриманням санкційних режимів у морських перевезеннях.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 червня, Єврокомісія представила пропозицію 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії з обмеженнями для енергетики та банків.

Новий пакет передбачає вперше заборону транзакцій щодо Північного потоку, зниження цінового ліміту на нафту з $60 до $45 за барель та санкції проти додаткових 77 суден російського тіньового флоту.

Також планується трансформувати заборону на SWIFT у повну заборону транзакцій для ще 22 російських банків.

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