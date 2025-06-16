Зеленський закликав Австрію допомогти з пошуком українських олігархів у країні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує підтримки Австрії у питанні колишніх українських чиновників та олігархів, які переховуються в країни й приховують там свої активи.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.

— Ми розраховуємо на підтримку Австрії в чутливому для нас питанні — щодо тих, хто переховується від українського правосуддя і використовує Європу, зокрема Австрію, як місце зберігання вкрадених активів, — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що йдеться не лише про політику, а й про справедливість. Зеленський також зазначив, що у час війни надзвичайно важливо, щоб країни співпрацювали у сфері правосуддя.

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Варто зазначити, що у травні 2023 року Бюро економічної безпеки разом із СБУ викрило масштабну схему розкрадання газу з української ГТС та оголосило підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджерам його компаній.

Фірташ, який перебуває в Австрії, був заарештований там ще у 2014 році на запит США, але згодом вийшов під заставу в 125 мільйонів євро. Суд у Відні відмовив у його екстрадиції. У США його обвинувачують у змові з метою надання хабарів в Індії за право видобутку титану для авіаційної промисловості, однак сам бізнесмен заперечує свою вину.

Також у 2024 році Зеленський продовжив санкції проти Фірташа.

Джерело : Офіс президента

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