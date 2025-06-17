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У США відреагували на атаку по Києву та підтвердили загибель американця

статус тимчасового захисту в США
Фото: Depositphotos

У Сполучених Штатах рішуче засудили нічний ракетний удар по Києву, який забрав життя 14 людей, серед них — громадянина США.

Під час брифінгу речницю Державного департаменту США Теммі Брюс запитали, чи планує уряд посилити заходи для захисту американців в Україні.

Вона підтвердила, що влада обізнана про ситуацію.

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— Ми знаємо про вчорашню атаку на Київ, яка призвела до численних жертв, у тому числі трагічної загибелі громадянина США. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і родинам всіх постраждалих, – сказала Брюс.

Вона також додала, що президент США неодноразово наголошував на неприпустимості атак по цивільних об’єктах.

Варто зазначити, що після повернення Дональда Трампа до влади Вашингтон загалом утримується від різкої критики на адресу Росії.

Вранці 17 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 62-річного громадянина США під час ракетної атаки, не розкривши деталей.

Пізніше президент Володимир Зеленський на саміті G7 у Канаді підтвердив, що серед 15 загиблих внаслідок удару по Києву був американський громадянин.

Нагадаємо, ракетно-дроновий удар РФ по столиці України в ніч на 17 червня став найбільш летальною атакою на Київ з липня минулого року.

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