Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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У США відреагували на атаку по Києву та підтвердили загибель американця
У Сполучених Штатах рішуче засудили нічний ракетний удар по Києву, який забрав життя 14 людей, серед них — громадянина США.
Під час брифінгу речницю Державного департаменту США Теммі Брюс запитали, чи планує уряд посилити заходи для захисту американців в Україні.
Вона підтвердила, що влада обізнана про ситуацію.
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— Ми знаємо про вчорашню атаку на Київ, яка призвела до численних жертв, у тому числі трагічної загибелі громадянина США. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і родинам всіх постраждалих, – сказала Брюс.
Вона також додала, що президент США неодноразово наголошував на неприпустимості атак по цивільних об’єктах.
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