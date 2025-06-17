У США відреагували на атаку по Києву та підтвердили загибель американця

Варто зазначити, що після повернення Дональда Трампа до влади Вашингтон загалом утримується від різкої критики на адресу Росії.

Вранці 17 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 62-річного громадянина США під час ракетної атаки, не розкривши деталей.

Пізніше президент Володимир Зеленський на саміті G7 у Канаді підтвердив, що серед 15 загиблих внаслідок удару по Києву був американський громадянин.

Нагадаємо, ракетно-дроновий удар РФ по столиці України в ніч на 17 червня став найбільш летальною атакою на Київ з липня минулого року.