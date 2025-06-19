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Трамп достроково залишив саміт G7 через Макрона та Зеленського – FT

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7, що проходив у Канаді.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Причина від’їзду Трампа із саміту G7

Офіційною причиною від’їзду Трамп назвав необхідність вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак джерела видання стверджують, що справжньою причиною могло бути роздратування діями президента Франції Еммануеля Макрона, зокрема його візитом до Гренландії та критикою ідеї Трампа встановити контроль над островом.

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Також співрозмовники FT відзначають, що Трамп не виявляв інтересу до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув на саміт 17 червня.

Після свого від’їзду Трамп написав у соцмережі Truth Social, що заява Макрона про його повернення до Вашингтона задля роботи над припиненням вогню між Ізраїлем і Іраном — неправдива.

— Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я залишив саміт G7 у Канаді, щоб працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я їду до Вашингтона, — написав Трамп.

Нагадаємо, сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроєкту щодо посилення санкцій проти Російської Федерації та її торговельних партнерів щонайменше до липня.

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Джерело: Financial Times

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