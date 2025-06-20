Допомога Україні від ВПП ООН: Зеленський назвав заплановану на 2025 рік суму

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн та обговорили подальшу допомогу.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Зеленський зустрівся із Сінді Маккейн

За словами президента, Всесвітня продовольча програма ООН упродовж 2022–2024 років надала допомоги Україні на $2,2 млрд. Ще $767 млн заплановано на 2025 рік.

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– Подякував за постійну увагу до нашої країни та наших людей. Чоловік пані Сінді сенатор Джон Маккейн, якого, на жаль, уже з нами немає, теж неодноразово відвідував Україну та підтримував українців, – наголосив Володимир Зеленський.

Підтримка шкіл України

За словами президента, він та Сінді Маккейн обговорили питання облаштування укриттів для шкіл, фінансування харчування для учнів 5–11-х класів та забезпечення шкільними автобусами. Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб діти могли безпечно навчатися в Україні.

Зернова ініціатива

Володимир Зеленський і Сінді Маккейн обговорили продовження гуманітарної програми Зерно з України, яку підтримує вже понад 20 країн, зокрема держави Африки, Близького Сходу та й загалом Глобального Півдня й світу.

Президент наголосив, що попри війну залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки і допомогла жителям Сирії.

Нагадаємо, що 17 червня Європейський парламент продовжив угоду між Україною та ЄС про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень до 31 грудня 2025 року. Ця угода дозволила Україні експортувати товари, зокрема зерно, сталь і руду, а також отримувати пальне та гуманітарну допомогу.

Джерело : Офіс президента

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