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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Допомога Україні від ВПП ООН: Зеленський назвав заплановану на 2025 рік суму

Зеленський Сінді Маккей
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн та обговорили подальшу допомогу.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Зеленський зустрівся із Сінді Маккейн

За словами президента, Всесвітня продовольча програма ООН упродовж 2022–2024 років надала допомоги Україні на $2,2 млрд. Ще $767 млн заплановано на 2025 рік.

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– Подякував за постійну увагу до нашої країни та наших людей. Чоловік пані Сінді сенатор Джон Маккейн, якого, на жаль, уже з нами немає, теж неодноразово відвідував Україну та підтримував українців, – наголосив Володимир Зеленський.

Підтримка шкіл України

За словами президента, він та Сінді Маккейн обговорили питання облаштування укриттів для шкіл, фінансування харчування для учнів 5–11-х класів та забезпечення шкільними автобусами. Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб діти могли безпечно навчатися в Україні.

Зернова ініціатива

Володимир Зеленський і Сінді Маккейн обговорили продовження гуманітарної програми Зерно з України, яку підтримує вже понад 20 країн, зокрема держави Африки, Близького Сходу та й загалом Глобального Півдня й світу.

Президент наголосив, що попри війну залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки і допомогла жителям Сирії.

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Нагадаємо, що 17 червня Європейський парламент продовжив угоду між Україною та ЄС про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень до 31 грудня 2025 року. Ця угода дозволила Україні експортувати товари, зокрема зерно, сталь і руду, а також отримувати пальне та гуманітарну допомогу.

Джерело: Офіс президента

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