Мені потрібна допомога з тобою: Трамп — Путіну на пропозицію посередництва між Іраном та Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп, попри багатомільйонні жертви війни в Україні, заявив, що не потребує допомоги Росії у врегулюванні конфлікту з Іраном, але не поставив чітких вимог Москві щодо припинення її агресії.

Про це повідомляє Fox News.

Загострення між Ізраїлем й Іраном: що пропонував Путін

Видання пише, Трамп розповів, що Путін нібито сам зателефонував йому та запропонував свою участь у вирішенні ситуації на Близькому Сході.

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– Як ви знаєте, Володимир зателефонував мені. Він запитав: Чи можу я допомогти вам з Іраном? Я відповів: Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами. І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією. Це дуже шкода. Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів, – заявив Трамп.

Це вже не перша подібна заява від американського президента. Раніше він підкреслив, що Росії слід спочатку припинити війну проти України, а вже потім претендувати на роль посередника у близькосхідному конфлікті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від подальших авіаударів по Ірану.

Дональд Трамп опублікував жорсткі заяви і безпосередньо звернувся до ізраїльського керівництва з вимогою припинити військові дії.

Джерело : Fox News

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