Європа має бути готовою до стримування агресії РФ до 2030 року — фон дер Ляєн

Країни Європи спільно працюють над створенням нової концепції оборонного стримування, яку планують реалізувати до 2030 року.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

— Ми знаємо, що Росія може спробувати перевірити нашу здатність до взаємної оборони вже в найближчі п’ять років. До 2030 року Європа повинна мати всі необхідні інструменти для ефективного стримування, — наголосила вона.

Концепція оборонного стримування

Цей план отримав назву Готовність 2030. Його реалізація потребує нового мислення, координації цивільного і військового секторів, а також тісної співпраці між країнами та технологічними компаніями.

Зараз дивляться

— Ми повинні бути готовими вийти із зони комфорту, шукати нові способи роботи. Я глибоко переконана, що з правильним мисленням ми зможемо стримувати тих, хто хоче нам зашкодити, — підсумувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, найближчими тижнями має відбутися онлайн-засідання Коаліції охочих на чолі з Великою Британією та Францією.

Варто зауважити, що до складу Коаліції охочих не входять США.

23 червня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили про нову ініціативу зі спільного виробництва у сфері оборони.

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