Трамп назвав саміт НАТО у Гаазі найпродуктивнішим в історії

Президент США Дональд Трамп високо оцінив саміт НАТО, що відбувся 24–25 червня у Гаазі, попри побоювання щодо його можливої непередбачуваної поведінки.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

— Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу! — заявив Трамп.

Трамп оцінив зустріч лідерів НАТО у Гаазі

Заява прозвучала на тлі попередніх слів Трампа про невизначеність зобов’язань США за статтею 5 договору НАТО про взаємну оборону.

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Нагадаємо, в Нідерландах на полях саміту відбулася зустріч Зеленського та Трампа. Сам президент України назвав 45-хвилинну розмову на саміті НАТО “довгою та змістовною”.

Також лідери обговорювали й переговорний процес щодо припинення вогню в Україні, який зайшов у глухий кут, зокрема розмова йшла про те, що робити далі.

До того ж, на полях саміту НАТО Зеленський провів зустріч із лідерами держав формату E5 – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Крім того, Зеленський обговорив збільшення військової підтримки України й із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

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