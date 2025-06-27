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Уряд не планує різких змін оподаткування під час воєнного стану – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: УНІАН

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не готує різких змін у податковій політиці на період дії воєнного стану.

Про це повідомив Денис Шмигаль під час Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства.

– Важливий аспект – це сталість податкової політики. Тут не плануємо різких змін на час дії воєнного стану. Ми розуміємо, що бізнесу потрібен ресурс для зміцнення, відновлення, для модернізації, – зазначив Шмигаль.

Податки в Україні під час війни: Шмигаль запевнив у відсутності різких змін

Водночас прем’єр наголосив, що уряд працює з міжнародними партнерами над залученням стабільного зовнішнього фінансування для підтримки оборони, економіки та інфраструктури.

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Шмигаль повідомив, що за перші п’ять місяців 2025 року бізнес сплатив до державного бюджету понад 1,5 трлн грн податків і зборів.

– Кожна гривня цінна і важлива, але всі свої внутрішні ресурси ми спрямовуємо на наші сили безпеки і оборони. У цьому, власне, і цінність українського бізнесу та партнерів, які зберегли його тут, – підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набули чинності нові податки для фізичних осіб – підприємців.

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