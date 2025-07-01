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Багато спільних інтересів: Навроцький заявив про плани зустрітися із Зеленським

Кароль Навроцький
Фото: Getty Images

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей, проте висловив застереження щодо перспективи членства України в НАТО та ЄС.

Про це Навроцький повідомив в інтерв’ю Polsat News.

Чи підтримає Польща Україну в ЄС і НАТО

— Я обов’язково зустрінуся з президентом Зеленським у межах якогось відповідного циклу зустрічей. Як президент я відвідаю всіх наших сусідів. Мені доведеться поговорити з президентом Зеленським, адже Польща й Україна мають багато спільних інтересів, багато спільних цілей. Є також справи, які досі не з’ясовані, — зазначив він.

Серед таких питань він назвав аграрні проблеми та питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Зараз дивляться

—  На сьогодні немає такої можливості, адже Україна перебуває у стані війни, і це призвело би до війни за участю всіх країн Альянсу. Я противник безумовного членства України в ЄС. Без сумніву, у геополітичному, стратегічному контексті ми потребуємо співпраці з Україною, але вона має відбуватися за принципом партнерства, — підкреслив Навроцький щодо перспективи членства України в НАТО.

Водночас Навроцький наголосив, що майбутнє України в західних структурах відповідає інтересам Польщі.

Нагадаємо, у нещодавніх президентських виборах у Польщі перемогу здобув Кароль Навроцький, голова Інституту національної пам’яті. Він приступить до виконання обов’язків президента 6 серпня. Під час виборчої кампанії Навроцький критикував ідею членства України в ЄС та НАТО, а також висловлював претензії до позиції Києва щодо спільної складної історії.

Раніше чинний президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи можливу політику Навроцького щодо України, зауважив, що з позиції глави держави світ «виглядає інакше», ніж з позиції кандидата, і тому слід дочекатися перших рішень нового президента щодо двосторонніх відносин.

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ЄСКароль НавроцькийНАТО
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