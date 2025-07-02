Відсутність нових санкцій США відкрила лазівки для постачання РФ військових товарів — NYT

З моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента США у січні країна не запровадила жодних нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

США не запроваджують нових санкцій проти Росії після повернення Трампа

У деяких випадках адміністрація навіть послабила обмеження. Без нових санкцій, за словами експертів, уже чинні заходи поступово втрачають ефективність.

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У результаті це створило лазівки для появи нових підставних компаній, які проводять фінансові операції та постачають критично важливі компоненти до Росії, зокрема комп’ютерні чипи та військове обладнання, яке мало б бути заблокованим для Кремля, свідчать дані торгових і корпоративних звітів.

Санкції стали основою західної стратегії ізоляції Росії після її вторгнення в Україну в 2022 році. Ця кампанія перетворилася на своєрідну міжнародну гру, адже схеми обходу санкцій постійно виникали в різних куточках світу.

Під час свого президентства Джо Байден запровадив тисячі так званих підтримувальних санкцій для блокування нових схем обходу. Однак цього року, за даними аналізу The New York Times, подібні дії фактично зупинилися — обмеження на торгівлю, фінансові операції та іншу діяльність, пов’язану з Росією та її президентом Володимиром Путіним, більше не запроваджуються.

— Підхід Трампа до економічного тиску полягає в тому, щоб накладати санкції для отримання важелів і намагатися укласти вигідну угоду. З якоїсь причини щодо Росії він не хоче мати жодних важелів впливу на Путіна, — пояснив старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман.

Адміністрація Байдена в середньому запроваджувала понад 170 нових санкцій щомісяця проти пов’язаних із Росією структур у період із 2022 до 2024 року. Під санкції потрапляли сфери виробництва нафти і зброї, технологічні закупівлі та банківська діяльність.

Загалом адміністрація Байдена ввела понад 6 200 санкцій проти фізичних і юридичних осіб, суден та літаків, пов’язаних із Росією. В останні тижні перед закінченням повноважень Байдена США ще більше посилили тиск, видавши майже втричі більше санкцій, ніж середньомісячний показник, свідчить аналіз даних Мінфіну США, проведений The Times.

Однак наслідки цього тиску вже починають зникати. Перевірка торгових записів, онлайн-оголошень і корпоративних документів, проведена The Times, показала, що понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконгу відкрито рекламують продаж заборонених до ввезення в Росію комп’ютерних чипів. Жодна з цих компаній не під санкціями.

Щойно одну компанію блокують, одразу знаходяться інші, які займають її місце.

Наприклад, компанія HK GST Limited рекламує чипи, необхідні для російських крилатих ракет, зокрема Х-101, яку нещодавно використали під час удару по Києву, що призвів до загибелі 10 цивільних.

Компанію зареєстрували в Гонконгу дев’ять місяців тому, а сайт створили у лютому. Аналіз даних хостингу, домена, кодових шаблонів і контактної інформації пов’язав HK GST Limited із мережею з чотирьох подібних постачальників електроніки, серед яких ChipsX із Сінгапуру та Carbon Fiber Global, виробник деталей для дронів із Китаю. Усі ці компанії були засновані протягом останніх трьох років.

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