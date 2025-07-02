Волинська трагедія: Дуда підписав закон про встановлення дня пам’яті “жертв ОУН і УПА”

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який оголошує 11 липня Національним днем пам’яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА в роки Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба польського президента.

Дуда підписав закон про вшанування поляків, загиблих у Волинській трагедії

Як зазначається, Дуда підписав закон про встановлення 11 липня Національним Днем пам’яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки.

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У документі стверджується, що українські націоналістичні формування, які діяли на територіях сучасної західної України, вчинили над польським населенням злочин геноциду. Апогеєм цих подій, йдеться в законі, став липень 1943 року, а символічною датою – 11 липня, так звана кривава неділя, коли поляків вбивали в багатьох населених пунктах.

Встановлення цієї дати як національного дня пам’яті, згідно із законом, має на меті вшанувати пам’ять загиблих поляків і поширювати знання про ці трагічні події серед молодого покоління.

Нагадаємо, польський Сейм проголосував за встановлення 11 липня державним днем пам’яті жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних землях колишньої Другої Речі Посполитої.

У Сеймі заявили, що жертви, загиблі через свою належність до польської нації, заслуговують на постійну пам’ять, яку має забезпечити щорічне державне вшанування.

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