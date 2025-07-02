За віцепрем’єра Чернишова внесли 120 млн грн застави

За підозрюваного в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн гривень застави.

Про це з посиланням на ВАКС повідомляють українські ЗМІ.

– За підозрюваного внесено заставу в повному обсязі, як зазначено в рішенні суду, – сказано в повідомленні.

Що передувало заставі

Нагадаємо, 27 червня ВАКС частково задовольнив клопотання, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслета).

Зараз дивляться

Суд зазначив, що підозрюваний зобов’язаний:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду.

На Чернишова поклали ці обов’язки на 2 місяці – до 27 серпня 2025 року.

Підозрюваний на засіданні заявляв, що не планує нікуди тікати й співпрацюватиме зі слідством. Також він казав, що не планує подавати у відставку самостійно.

Адвокати Чернишова 1 липня повідомляли, що подали апеляцію на рішення суду про заставу у 120 млн гривень.

ВАКС 2 липня відмовився задовольнити клопотання про відсторонення Чернишова від посади віцепрем’єра.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

За інформацією НАБУ, на корупційних оборудках у будівельній сфері він отримав неправомірну вигоду на загальну суму понад 14,5 млн гривень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.