За віцепрем’єра Чернишова внесли 120 млн грн застави
За підозрюваного в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн гривень застави.
Про це з посиланням на ВАКС повідомляють українські ЗМІ.
– За підозрюваного внесено заставу в повному обсязі, як зазначено в рішенні суду, – сказано в повідомленні.
Що передувало заставі
Нагадаємо, 27 червня ВАКС частково задовольнив клопотання, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслета).
Суд зазначив, що підозрюваний зобов’язаний:
- прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду.
На Чернишова поклали ці обов’язки на 2 місяці – до 27 серпня 2025 року.
Підозрюваний на засіданні заявляв, що не планує нікуди тікати й співпрацюватиме зі слідством. Також він казав, що не планує подавати у відставку самостійно.
Адвокати Чернишова 1 липня повідомляли, що подали апеляцію на рішення суду про заставу у 120 млн гривень.
ВАКС 2 липня відмовився задовольнити клопотання про відсторонення Чернишова від посади віцепрем’єра.
Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.
За інформацією НАБУ, на корупційних оборудках у будівельній сфері він отримав неправомірну вигоду на загальну суму понад 14,5 млн гривень.