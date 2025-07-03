МЗС України викликало посла Угорщини через недружні заяви Будапешта

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Антала Хейзера через чергові недружні заяви офіційного Будапешта.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

МЗС засудило недружні заяви угорської влади щодо України

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко під час зустрічі з послом наголосив, що правлячі політичні сили в Угорщині намагаються використати Україну у внутрішньополітичній боротьбі.

Зараз дивляться

У МЗС підкреслили, що Київ завжди дотримувався принципу невтручання у внутрішні справи інших держав, включаючи Угорщину. Тому спроби угорського уряду втягнути Україну у свої політичні процеси викликають стурбованість.

– Але зараз усі ці недолугі прийоми створення образу ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, передусім для угорського народу. Адже саме угорці через волонтерський рух допомагають українцям у боротьбі з російською агресією, щоб не допустити повернення російських окупантів на вулиці Будапешта, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Данія закликає ЄС застосувати всі юридичні важелі проти Угорщини через порушення фундаментальних прав Євросоюзу, включаючи процедуру за статтею 7 — так звану ядерну опцію щодо Будапешта.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.