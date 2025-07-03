Навряд чи є багато спільних тем: Зеленський про чергову розмову Трампа з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним навряд чи є багато спільних тем для обговорення.
Про це він повідомив під час пресконференції у Данії.
Зеленський висловився про переговори Трампа і Путіна та позицію України
Водночас він наголосив, що Україна підтримує ідею американського лідера щодо безумовного припинення вогню.
— Не знаю, не впевнений, що у них є багато спільних ідей, спільних тем для розмови, бо вони дуже різні люди. Але якщо говорити про Україну, то ми з самого початку підтримували ідею президента Трампа про беззастережне припинення вогню, — зазначив Зеленський.
Глава держави зауважив, що Україна відкрита до будь-якого формату перемовин, наголосивши на важливості зустрічі на рівні лідерів.
— І я думаю, що в Росії тільки Путін справді приймає рішення. Ось чому нам потрібна зустріч на рівні лідерів. Ми справді хочемо миру, — додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
— О 10:00 ранку (17:00 за Києвом) відбудеться розмова з президентом Росії Путіним. Дякую! — написав Трамп у соцмережі Truth Social.