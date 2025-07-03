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Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС інвестувати в оборону України через паузу США

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Після призупинення постачання окремих видів зброї Сполученими Штатами Європейський Союз має наростити власну підтримку України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Орхусі (Данія).

ЄС має посилити підтримку України після призупинення допомоги США

За словами фон дер Ляєн, пауза у військовій допомозі з боку США є сигналом для ЄС про необхідність активніше підтримувати Київ.

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– Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей – не лише на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні, – наголосила вона.

Президент Єврокомісії нагадала, що на сьогодні ЄС вже надав Україні допомогу на суму близько 50 млрд євро, зокрема у вигляді військового обладнання. Вона також відзначила роль Данії, яка однією з перших почала постачати Україні необхідну артилерію та літаки F-16.

Фон дер Ляєн закликала держави-члени скористатися інструментом SAFE, в межах якого доступні 150 млрд євро для закупівлі військового обладнання для України або інвестицій в українську оборонну промисловість.

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Урсула фон дер Ляєн

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