Зеленський закликав створити міжнародну платформу для контролю товарів подвійного призначення

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення, аби припинити постачання Росії компонентів, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Про це він заявив під час звернення до учасників гала-вечері з нагоди початку головування Данії в Раді ЄС.

Україна пропонує платформу для блокування постачання товарів для зброї РФ

– Доки Росія знаходить способи купувати деталі та обладнання для зброї, вона продовжує вбивати. Тому нам потрібно повністю припинити постачання до Росії всього, що використовується або може використовуватися для виробництва зброї. Настав час створити ефективну міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення, і це може стати одним із досягнень датського головування, – заявив Зеленський.

Глава держави також підкреслив важливість запровадження санкцій проти Росії та її банківської системи.

Зараз дивляться

– Доки російські банки можуть продовжувати працювати в Європі та інших ключових регіонах світу, Росія продовжуватиме ігнорувати дипломатію. Ми повинні змусити її повернутися до дипломатії, – наголосив президент.

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