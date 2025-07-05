Словаччина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії

Словацька Республіка в п’ятницю, 4 липня, знову заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії на рівні послів держав-членів ЄС.

Про це повідомило видання TASR із посиланням на комунікаційний відділ Міністерства закордонних справ та європейських справ Словаччини.

Чому Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: позиція й аргументи

Цього тижня до Словаччини прибула група експертів Єврокомісії з робочої групи високого рівня для обговорення негативного впливу плану RePowerEU на енергетичну безпеку та економіку країни.

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Представники Міністерства економіки Словаччини та енергетичні компанії заявили, що ініціатива RePowerEU становить серйозний виклик для конкурентоспроможності словацької економіки, зокрема через підвищення цін на енергоносії та загрози для енергетичної безпеки.

МЗС Словаччини підтвердило, що країна залишається на нинішній позиції щодо санкційного пакету.

— Словацька Республіка готова продовжувати конструктивний діалог з Європейською комісією і спільно шукати рішення в інтересах громадян і бізнесу, — наголосили в міністерстві, додавши, що переговори поки не розв’язали ключові побоювання Братислави.

Варто зазначити, що RePowerEU — стратегічний план Єврокомісії, створений після початку повномасштабної війни Росії проти України. Він передбачає повне припинення імпорту російського газу до ЄС із 1 січня 2028 року, посилення енергетичної безпеки та боротьбу зі зміною клімату в рамках зеленого курсу Європи.

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