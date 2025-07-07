Справжня “денацифікація” має розпочатися з Москви – МЗС

Україна закликає партнерів негайно запровадити нові жорсткі санкції проти РФ, аби “повернути її до реальності”.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

МЗС закликає партнерів до нових санкцій: що відомо

За словами речника МЗС Георгія Тихого, останні заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова свідчать про те, що Москва відкидає будь-які мирні ініціативи, натомість повертається до ультиматумів на кшталт тих, які звучали ще у 2022 році.

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— Справжня “денацифікація” має розпочатися з Москви, зважаючи на її ставлення до інших етнічних груп — азербайджанців, народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та багатьох інших, — наголосив Тихий.

МЗС України закликало партнерів негайно запровадити нові жорсткі санкції проти російських денацифікаторів, щоб змусити їх повернутися до реальності.

Нагадаємо, Україна ставить перед собою два основних завдання під час переговорів із Російською Федерацією.

За словами Тихого, Україна бере участь у переговорах з Росією для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

Тихий зазначив, що склад української делегації відображає справжні пріоритети держави в переговорному процесі.

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