Зеленський ввів до складу РНБО генерального прокурора Кравченка

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про це йдеться в указі президента №469/2025, оприлюдненому на сайті глави держави 8 липня 2025 року.

Зміна у складі РНБО – указ президента

Згідно з документом, Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича — генерального прокурора.

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Зазначається, що указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

17 червня Верховна Рада голосами 273 народних депутатів підтримала призначення Руслана Кравченка новим генеральним прокурором України.

Уже 21 червня Руслана Кравченка офіційно призначено на цю посаду указом президента №416/2025.

Факти ICTV зібрали біографію та факти із життя Руслана Кравченка, що відомо про його освіту, кар’єру, участь в антитерористичній операції (АТО) та нагороди.

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