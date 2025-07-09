Міністр оборони Франції пояснив, чому Макрон вперше за майже три роки подзвонив Путіну

Питання іранської ядерної програми стало однією з причин, чому президент Еммануель Макрон уперше за три роки зателефонував російському лідеру Володимиру Путіну.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтервʼю виданню Valeurs actuelles.

Франція підтвердила нову розмову Макрона і Путіна

За словами міністра, Франція уважно стежить за ситуацією, особливо після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних об’єктах. Він наголосив, що у стримуванні ядерних амбіцій Ірану необхідно співпрацювати з усіма членами Ради безпеки ООН, включно з ядерними державами, попри політичні розбіжності.

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– Звичайно, – відповів Лекорню на запитання, чи саме через це Макрон зв’язався з Путіним.

Він також нагадав, що востаннє президенти Франції та Росії спілкувались у вересні 2022 року щодо ситуації навколо Запорізької АЕС в Україні.

Нагадаємо, 1 липня відбулася перша з вересня 2022 року телефонна розмова між президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час тригодинної бесіди Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню та початку переговорів між Україною і Росією для стійкого та тривалого врегулювання конфлікту. Після розмови з Путіним Макрон також провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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