Мудра: Використання заморожених активів РФ для України — питання політичної волі

Використання заморожених російських активів на користь України – це не юридичне питання, а питання політичної рішучості.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час онлайн-виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України, що триває в Римі.

– Ми вже створюємо легітимний і юридично обґрунтований міжнародний компенсаційний механізм, підтриманий 94 державами на рівні ООН. Нам бракує лише одного – політичної волі країн, які утримують ці активи, – наголосила вона.

Повернути за рахунок агресора: як світ готує механізм компенсацій Україні

На заході зібралися політики, міжнародні юристи та експерти, щоб обговорити шляхи фінансування відновлення України після війни. У центрі уваги – репарації, залучення приватного сектору, економічна трансформація та використання конфіскованих російських активів.

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За словами Мудрої, компенсаційний механізм має складатися з трьох елементів:

Реєстру збитків,

Комісії з розгляду заяв постраждалих,

Компенсаційного фонду, який наповнюватиметься коштами з заморожених активів РФ.

– Механізм дозволяє не лише компенсувати збитки всім постраждалим, а й фінансувати оборону та відбудову Україн, – додала представниця ОПУ.

Учасники конференції з країн ЄС, США, Канади та України погоджуються: питання репарацій має бути пріоритетом міжнародної політики щодо агресії РФ, і всі передумови для цього вже створено.

Нагадаємо, Європейський Союз планує залишати €210 млрд заморожених російських активів на території Євросоюзу до кінця 2025 року. Прибутки від цих активів підуть на потреби України.

За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, прибутки від російських активів йдуть на українську оборонну промисловість та відновлення енергетики.

Раніше, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Україна вже отримала від Євросоюзу €7 млрд.

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