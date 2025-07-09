США у 2026 фінансовому році планують витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети Patriot та вчетверо збільшити їх закупівлю. Йдеться про новітні перехоплювачі PAC-3 MSE, які використовують як Сполучені Штати, так і Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

США вчетверо збільшили закупівлю ракет Patriot — частина піде Україні

PAC-3 MSE здатні збивати дрони, крилаті та балістичні ракети. Виробником є Lockheed Martin, а ракетний двигун постачає L3Harris Technologies.

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Армія США планує витратити майже 946 мільйонів доларів на закупівлю 224 ракет Patriot у 2026 фінансовому році. З них 549,6 мільйона доларів буде виділено з основного бюджету, а ще 396,3 мільйона — в межах програми Атлантична рішучість, яка має на меті посилення оборони країн НАТО в Європі.

За даними бюджетних документів, до 2024 року США вже закупили 2 047 таких ракет. У 2024-му армія придбала ще 230 ракет, а у 2025-му планує закупити 214 одиниць.

Крім того, новий закон про податки й видатки, підписаний президентом США Дональдом Трампом, передбачає додаткове фінансування оборони. Зокрема, ще 366 мільйонів доларів буде спрямовано на придбання додаткових 96 ракет-перехоплювачів.

Україна активно використовує системи Patriot для захисту міст від російських атак. США надали щонайменше три батареї Patriot і невідому кількість ракет.

Також системи Patriot використовуються для захисту американських військових баз на Близькому Сході, зокрема в Катарі, а також на підтримку Ізраїлю. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що американські військові «повністю знешкодили» 14 іранських ракет під час нещодавньої атаки.

У березні Lockheed Martin повідомила, що у 2023 році підвищила виробництво PAC-3 на понад 30% і поставила 500 ракет. Цьогоріч компанія планує збільшити виробництво ще на 20%.

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