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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Європарламент засудив воєнні злочини Росії та підтримав створення трибуналу

Європарламент
Фото: Depositphotos

Європейський парламент 9 липня ухвалив резолюцію, в якій рішуче засудив воєнні злочини Росії проти України. Євродепутати підтримали документ 507 голосами, 77 були проти, ще 45 утрималися.

Про це повідомили у Європарламенті.

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У резолюції зазначено, що вторгнення Росії в Україну підірвало мир і стабільність у Європі та становить серйозну загрозу глобальній безпеці. Європарламент наголошує: систематичні атаки на цивільне населення, удари по цивільній інфраструктурі та депортація українських дітей можуть свідчити про ознаки геноциду з боку Москви.

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Депутати вимагають притягнути до відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів, включно з російськими посадовцями та військовими. Вони висловили повну підтримку розслідуванням Міжнародного кримінального суду, а також вітали угоду між Радою Європи та Україною щодо створення Спеціального трибуналу за злочин агресії.

Окремо Європарламент закликав Росію погодитися на обмін військовополоненими за формулою всіх на всіх. Також депутати вважають за необхідне активізувати економічний, політичний і військовий тиск на РФ та продовжити конфіскацію заморожених державних активів Росії для допомоги Україні. На думку парламентарів, відсутність рішучих дій у цьому напрямі з боку окремих урядів є проявом політичної слабкості.

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