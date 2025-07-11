Британська розвідка підрахувала втрати РФ через війну в Україні

Аналітики зазначають, що з березня поточного року рівень дещо знизився, і показник червня є найнижчим з квітня 2024 року.

Це частково пояснюється впливом сезону — у попередні роки війни також фіксувалося зниження втрат у літні місяці завдяки покращенню погоди та умов для евакуації поранених.

Водночас, за даними української сторони, через бойові дії ворог втрачає не лише живу силу, а й техніку.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Росстат припинив звітувати про кількість смертей у Росії.

Американський Інститут дослідження війни вважає, що це є частиною зусиль Кремля приховати втрати Росії в Україні.

Офіційні дані РФ не розкриваються з вересня 2022 року, коли було оголошено про 5 937 загиблих.