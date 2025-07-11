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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Британська розвідка підрахувала втрати РФ через війну в Україні

москва
Фото: Unsplash

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні втрати армії РФ становлять 1 022 460 осіб.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

Втрати Росії у 2025 році: що відомо

Британська розвідка повідомляє, що середньодобові втрати Москви у червні 2025 року становили приблизно 1 080 осіб, а протягом місяця – 32 тис. Загалом у 2025 році армія РФ залишилася без 236 тис. солдат.

Зараз дивляться

Аналітики зазначають, що з березня поточного року рівень дещо знизився, і показник червня є найнижчим з квітня 2024 року.

Це частково пояснюється впливом сезону — у попередні роки війни також фіксувалося зниження втрат у літні місяці завдяки покращенню погоди та умов для евакуації поранених.

Водночас, за даними української сторони, через бойові дії ворог втрачає не лише живу силу, а й техніку.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Росстат припинив звітувати про кількість смертей у Росії.

Американський Інститут дослідження війни вважає, що це є частиною зусиль Кремля приховати втрати Росії в Україні.

Офіційні дані РФ не розкриваються з вересня 2022 року, коли було оголошено про 5 937 загиблих.

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Джерело: Радіо Свобода

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