Марина Мелехова, редактор стрічки
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Британська розвідка підрахувала втрати РФ через війну в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні втрати армії РФ становлять 1 022 460 осіб.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.
Втрати Росії у 2025 році: що відомо
Британська розвідка повідомляє, що середньодобові втрати Москви у червні 2025 року становили приблизно 1 080 осіб, а протягом місяця – 32 тис. Загалом у 2025 році армія РФ залишилася без 236 тис. солдат.
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Джерело: Радіо Свобода
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