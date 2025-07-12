Зміна риторики Трампа щодо Росії не переконала союзників у його проукраїнській позиції – FT

Попри те, що президент США Дональд Трамп останнім часом змінив тон у висловлюваннях про Росію та особисто Володимира Путіна, європейські лідери не розглядають це як ознаку переходу його адміністрації до проукраїнської позиції.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела серед західних високопосадовців.

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Двоє чиновників зазначили, що, хоча деякі заяви Трампа й дають певну надію на зміну його підходу, жодних конкретних заходів на користь України команда експрезидента не вжила.

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— Є невелике перезбудження через зміну тону. Але ми не бачимо, щоб це виливалося в якісь серйозні дії, — наголосив один із європейських посадовців.

Як стверджують джерела FT, у столицях Європи вважають, що Трамп досі сприймає Путіна як ключового партнера для переговорів, а президента України Володимира Зеленського — як перешкоду на шляху до потенційної угоди.

Водночас останнім часом Зеленському вдається краще комунікувати з Трампом. Після напруженої зустрічі у Вашингтоні лідери Франції та Британії — Еммануель Макрон і Кір Стармер — порадили українському президентові змінити підхід: бути дипломатичнішим і відкрито дякувати США за надану підтримку.

— Я думаю, у мене буде важлива заява щодо Росії в понеділок, — анонсував Трамп, не надавши деталей.

Однак, як наголошує FT, частина оточення Трампа досі виступає скептично щодо допомоги Україні. Одні вважають, що США мають зосередитися на викликах в Азії, інші — дотримуються концепції невтручання у зовнішні конфлікти.

Нагадаємо, видання NYT повідомляло, що відносини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним суттєво погіршилися, хоча після обрання Трампа вони здавалися перспективними для Кремля.

За даними ЗМІ, новообраний президент США спочатку ставився до Путіна з повагою. Адміністрація Трампа скептично сприймала ідею вступу України до НАТО, була готова миритися з російським контролем над окупованими територіями та навіть розглядала можливість визнання анексії Криму.

Також, Трамп бачить небажання російського диктатора Володимира Путіна закінчувати повномасштабну війну проти України. Потужні санкції впливатимуть на готовність росіян говорити з результатом.

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